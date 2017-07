El video de Gangnam Style ya no es el más visto de YouTube

La canción Gangnam Style, del cantante surcoreano Psy, ya no es el video más visto en YouTube. Este fue clip más visto de la red social durante los últimos cinco años.

El video del Gangnam Style se hizo tan popular que “rompió” el contador de YouTube, superando el máximo número posible de vistas

(2.147.483.647) y obligando a la compañía a reescribir su código, según la BBC.

El Gangnam Style fue superado por otro video: See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth, que ha sido vista 2.895.373.709 veces, superando el actual recuento de Psy de 2.894.426.475 visualizaciones.

La canción fue escrita para la película “Rápido y Furioso 7”, y suena durante los créditos finales en homenaje del fallecido actor Paul Walker.

See You Again se ha convertido en una de las canciones pop más solicitada para los funerales en Reino Unido. Fue la canción más vendida en todo el mundo en 2015 y recibió nominaciones a Mejor Canción en los Grammy y los Oscar.

El video alcanzó 1.000 millones de visitas en seis meses y 2.000 millones hasta septiembre pasado. Sin embargo, su reinado como el clip más visto de YouTube puede ser de corta duración.

¿Y ‘Despacito’?

El hit de verano del hemisferio norte es latino. “Despacito”, de Luis Fonsi ya logró 2.500 millones de visitas en sólo seis meses. Y no muestra signos de desaceleración.

Y el remix con Justin Bieber, cantado en español e inglés, se posicionó como número uno en Reino Unido durante las últimas ocho semanas.

