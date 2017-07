Spiderman se estrena en Ecuador: críticas y lo que debes saber de la película

Spiderman Homecoming (de regreso a casa) cuenta la historia de Peter Parker, protagonizado por Tom Holland, y la exploración de su nueva identidad como Spider-Man.

Emocionado después de su experiencia con ‘Los Vengadores’, Peter regresa a casa, donde vive con su Tía May, bajo los ojos vigilantes de su nuevo mentor Tony Stark. Peter intenta volver a su rutina diaria normal, pero sueña con demostrarse a sí mismo que puede ser mucho más que un simple vigilante. Este proceso se pone a prueba cuando el ‘Buitre’ emerge como un nuevo villano. Todo lo que Peter considera importante estará en peligro.

Holland, actor y bailarín británico nacido el 1 de junio de 1996 es conocido por interpretar a Lucas Bennett en la película ‘Lo imposible’ y a Peter Parker’ en las películas del Universo cinematográfico de Marvel.

Sobre su personaje, en esta última cinta, comentó que conoció al personaje por las caricaturas, historietas y también en los juguetes. “Creo que si preguntas a cualquier niño de ocho o diez años cuál es su color favorito te dirá que rojo o azul, eso se refleja en ellos. Además venden trajes de El Hombre Araña en todos lados. Siempre fui un admirador. En una época me gustaba Batman, pero siempre volví a ser fan del personaje”, indicó.

El hijo mayor de Nicola Elizabeth y Dominic Holland señaló que al aceptar el personaje se fijó como meta hacer algo que no se hubiese visto antes. “Es difícil lograr un contenido original. Así que profundicé en la investigación para encontrar cosas inéditas y únicas nunca antes mostradas en El Hombre Araña y especialmente en Peter Parker. Creo que hacerlo más joven fue una decisión inteligente por parte de Marvel pues es más identificable. No sólo para los cinéfilos mayores, sino también para la siguiente generación”, precisó el actor que asistió a la escuela BRIT para Artes escénicas y Tecnología.

Pero no fue sencillo, Holland se entrenó en Estimulación Muscular Eléctrica para interpretar el papel. Sin ser lo único que debía hacer, Holland practicó además boxeo. “Logré un nivel físico para mantener cierta energía a lo largo del día, que a veces requería 15 o 16 horas de trabajo. El boxeo fue mi área de trabajo para el acondicionamiento físico”, indicó el británico.

La gimnasia fue otra de sus fortalezas, el ser elástico y musculoso era una de las condiciones para grabar la cinta. Según el actor, en las largas horas de grabación se comprueba el acondicionamiento físico. “Los gimnastas tienen una fortaleza increíble, por eso cuando haces una acrobacia y aterrizas sobre tu cabeza, tu cuerpo se comprime tanto que nada malo ocurre. Por eso me aseguré de tener la suficiente potencia y hacer muchas sentadillas cada día. Eso me permitió tener un buen equilibrio al trabajar con cables y cosas así, pero definitivamente las cosas no fueron fáciles. Fue sin duda una filmación muy difícil”, sostuvo el actor que estudió danza ‘Hip Hop’ en el Nifty Feet Dance School en Wimbledon (Londres).

SEIS COSAS QUE DEBES SABER DE SPIDERMAN, REGRESO A CASA

•La película se concentra en los años de escuela del superhéroe. El filme ocurre en una escuela secundaria de Nueva York, donde Peter tiene que lidiar con los retos cotidianos de un estudiante, así como con sus súper poderes. Tony Stark se transforma en mentor de Peter mientras él aprende a defender la ciudad.

•Esta es la primera película que muestran a ‘El Buitre’, interpretado por Michael Keaton. En el cómic, este villano, antes conocido como Adrian Toomes, es un ingeniero convertido en criminal, que inventó un traje especial que le permite volar para aterrorizar la ciudad.

•La actriz Zendaya Maree Stoermer Colemanes la nueva “amiga” de Spiderman en la película, que tiene como nombre: Michelle. Pero algo queda claro, este personaje no es una reinterpretación de Mary Jane Watson.

•Este nuevo Spiderman usa los trucos de la tecnología de Iron Man para lograr las piruetas más atrevidas que jamás hayamos visto en la saga. Peter tiene que probarle a Iron Man y a sí mismo su valía, ya que es el nuevo en el panorama. El héroe de 15 años entrena para aprender a salvar el mundo, a pesar de que Tony todavía cree que es muy joven para las grandes ligas.

•Tom Holland acordó protagonizar otras tres películas más de la serie Spideman, y la segunda ya tiene una fecha tentativa de estreno en 2019. Los personajes de Los Vengadores seguirán siendo parte de la historia de Spiderman, ya que esta saga es parte del Universo Marvel. Los fanáticos podrán ver cómo los personajes evolucionan en el tiempo y se enfrentan a retos cada vez mayores.

•Eric Carroll, co-productor de la película en entrevista con IGN dio información sobre el traje del héroe arácnido. En la cinta la indumentaria del personaje tendrá un sistema de IA como la de Jarvis (inteligencia artificial de Mark Zuckerberg), no muy diferente al de las armaduras de Tony Stark.

El sistema es una voz “dentro” de la cabeza de Peter Parker. Esto sorprende al personaje al principio, dado que no está totalmente consciente de todas las funciones del traje. De forma graciosa, le comienza a pedir ayuda para lograr sus objetivos.

¿Qué dicen los críticos sobre Spiderman, Homecomming?

La respuesta inicial de los críticos que ya vieron la película fue extremadamente positiva. Uno de los editores ejecutivos de IGN, Jim Vejvoda, compartió sus pensamientos acerca de la cinta en Twitter: “Finalmente puedo decirte que #SpiderManHomecoming es muy divertido”.

El editor de entretenimiento en Mashable, Erin Strecker, también comentó puntos positivos del filme, afirmando que “hay un toque de comedia clásica escondido ahí, es delicioso”. Adicionalmente, Brandon Davis , host de The ComicBook, calificó a Homecoming como “extremadamente divertida, desde el primer segundo hasta el último. Perfecta”.

El reportero de Giszmodo y io9 Entertainment, Germain Lussier, también salió impresionado de la cinta, diciendo “SpiderMan: Homecoming estuvo increíble. Tiene una gran inocencia que la hace diferente de las demás entregas del MCU, esto combinado con diversión y espectáculo”.

