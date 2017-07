Shakira, a los líderes del G20: "Trabajen por el futuro de los niños"

La cantante colombiana Shakira pasó por Hamburgo dispuesta a trasladar a los líderes del G20, de la alemana Angela Merkel al argentino Mauricio Macri, su voz en favor de la acceso universal a la educación, además de apremiarles a que se pongan a trabajar en ello.

“Me gustaría ver a Merkel, una líder muy respetada, más involucrada en la ayuda a la educación. No sólo a la educación en Alemania, sino de los países pobres. Le diría, como al resto de los líderes, ‘anden, pónganse a trabajar el futuro de los niños"”, apuntó en entrevista la cantante barranquillera.

Shakira, una de las estrellas del ‘Global Citizen Festival’ junto con el grupo Coldplay, celebrado la víspera de la cumbre del G20, apuntó al respecto que “vivimos en un mundo tan globalizado que no podemos dar la espalda a quienes no están bien y limitarnos a tomar medidas insulares, domésticas”.

“Nada de lo que pasa en una parte del mundo no afecta al resto”, sostiene, “no podemos pensar que en un país rico las cosas están bien, cuando la mitad de la población infantil no va a completar su formación escolar o no desarrollará las competencias necesarias, porque desertará de la escuela para ir a trabajar”.

Apuntalada en el exprimer ministro británico Gordon Brown, embajador de la ONU para la Educación Global, con quien lleva años cooperando -“le conocí en 2005, desde entonces seguimos en diálogo”, apunta-, Shakira llevó su mensaje al “Global Citizen”, un festival comprometido con la lucha por un mundo mejor.

“Mantenemos una alianza para avanzar en la creación de una entidad de financiación, similar a las existentes en la lucha contra la malaria o el sida, aplicada al objetivo del acceso a la educación”, explicó respecto a su trabajo con el político británico.

La cantante ha plasmado ya este compromiso en otros foros, como el de Davos, la gran cita del mundo económico y empresarial que se celebra todos los años en dicha ciudad suiza, es embajadora de buena voluntad de Unicef y creadora de la Fundación Pies Descalzos, destinada a promover la educación pública para todos en Colombia.

Además, colabora con ALAS, una organización sin ánimo de lucro que se creó por un grupo de líderes latinoamericanos para promover el desarrollo integral de la primera infancia en la Región.

