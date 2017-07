PlayStation 4 se puede jugar ahora en un PC con Windows

La empresa Sony informó la llegada de 20 juegos de PlayStation 4 a PlayStation Now, plataforma que permitirá a los usuarios jugar PS4 vía streaming sin que sea necesario tener una consola, transmitiendo el contenido directamente a un PC con Windows, aunque quienes tengan una PS4 también pueden acceder a esta función.

Hasta el momento la plataforma que se lanzó en 2014 sólo tenía juegos de PS3, y se sostenía con bajo perfil en el último tiempo, con rumores de agregar a la lista de juegos a títulos de PSX, PS2, PSP y PS Vita.

Según Sony, serán 500 los juegos en total, entre PS3 y PS4, pero también tendrá una limitante en cuanto a la disponibilidad en los distintos países.

Quienes deseen jugar deberán suscribirse por 20 dólares mensuales o 99 anuales, sin necesidad de tener PS Plus.

Por el momento, Playstation Now está disponible en EE.UU., Reino Unido y otros países europeos. Se espera que pronto, la plataforma se amplíe a otros mercados.

La lista de nuevos juegos es la siguiente:

Killzone Shadow Fall

God of War 3 Remastered

Saints Row IV: Re-Elected

WWE 2K16

Tropico 5

Ultra Street Fighter IV

F1 2015

Darksiders II Deathinitive Edition

Evolve

MX vs ATV Supercross Encore

Resogun

Helldivers

Broken Age

Dead Nation: Apocalypse Edition

Grim Fandango Remastered

Akiba’s Beat

Castlestorm Definitive Edition

Exist Archive: The Other Side of the Sky

Nidhogg

Super Mega Baseball

Fuente: La Tercera

