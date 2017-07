La confesión sexual de Andrew Garfield

El actor Andrew Garfield, quien interpretó en dos oportunidades a Peter Parker en la pantalla grande, afirmó que en la actualidad es “un hombre gay, aunque sin el acto físico”.

El ex de Emma Stone además no descarta tener una relación con un hombre. “Por lo que yo sé, no soy gay. Quizás tenga un ‘despertar’ más tardío en mi vida”.

El actor actualmente protagoniza en Londres la obra Angels in America , en donde interpreta a Prior Walter, un joven homosexual de Nueva York con HIV., según Infobae.

Durante una reciente discusión sobre su papel, Garfield admitió que su preparación incluyó ver episodios de RuPaul’s Drag Race, un reality que busca a la mejor drag queen.

Semanas atrás,Garfield se robó todas las miradas cuando improvisó un divertido baile en un espectáculo drag queen.

Garfield sorprendió a los espectadores británicos cuando subió al escenario, se puso una peluca e interpretó con gran entusiasmo “I’m Every Woman”, de Whitney Houston.

