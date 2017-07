Hace pocos días el cantante colombiano dio a conocer su nueva canción Mi gente, y desde entonces ha vuelto a ser el centro de las conversaciones. Ahora se dice que luce más joven y que no es natural su rostro. ¿J Balvin pasó por el quirófano?

A través de diferentes historias que publicó en su cuenta de Instagram habló acerca del tema, que lo tiene molesto. “Entonces ya están diciendo que me hice algo en la cara. Ya están muy locos con esos tres pelos que tenía siempre me he cuidado la cara, con cremitas, he bajado de peso, y me veo más baby”, dijo el cantante.

Otras de los motivos por el que el cantante luce más joven tiene que ver con un cambio de look. Y es que Balvin volvió a su tono original de cabello, lo cortó y además se quitó la barba.

Respecto al éxito que ha tenido con su nuevo tema, le contó a Blu Radio que se siente feliz por el momento en el que se encuentra. “Rompimos el record del video latino con más visualizaciones en la historia de la música en el primer día”.

Y es que en menos de una semana, el videoclip de Mi gente ya tiene más de 32 millones de reproducciones en YouTube.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

¿J Balvin pasó por el quirófano?