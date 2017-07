Habló la tía de Messi que no fue invitada a la boda

Susana Messi es la hermana de Jorge, el padre de Lionel, y se mostró muy angustiada por no haber sido invitada a la boda del futbolista con Antonela Roccuzzo.

Según su testimonio, la dejaron afuera de la fiesta por la mala relación que mantiene hace tiempo con Celia, madre del deportista, quien quiere “separar la familia”.

“No voy a tener nunca relación con ellos, fue muy cruel todo. No me merezco esto. No sé si los perdonaría (a los padres de Lionel), no se hace esto, no invitó a nadie de mi familia. (Lionel) Nunca me vino a ver, nunca nada. Sigue el camino de la madre. Estoy muy dolida”, dijo la tía de La Pulga, reseña Infobae.

“Me da mucha pena todo lo que pasa porque amo a mi familia. Fui a verlo antes de que se fuera a Barcelona y la madre no me abrió la puerta. Me echó y yo no le había hecho nada. Son cosas de Dios. Si él supiera qué abuelo que tenía, qué calidad de persona, qué lástima que no lo disfrutó…”, añadió Susana.

Susana insistió en que se vio obligada a alejarse de la familia por culpa de Celia, su cuñada, aunque no supo precisar los motivos. Además, aseguró que se hizo cargo de la salud de su madre y que no fue al velatorio de su hermano porque pensó que lo iban a cremar, ya que nadie le consultó sobre la decisión de enterrarlo.

“Con mi cuñada nunca tuve problemas, es mi madrina incluso. Yo vivía en el campo, no en la ciudad, y no los conozco tanto a los chicos porque nos veíamos poco. A mí me formaron para la familia, entonces todo esto yo lo desconozco. Cuando entró esta mujer (por Celia) a nuestra familia, se hizo estragos. A la Sole la conocí porque una vecina me dijo ‘esta es la hija de Jorge, no te hacen entrar a la casa como familia’… Siempre fue así”.

