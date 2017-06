Así fue la despedida de soltero de Lionel Messi

La feliz pareja se encuentra en el piso 21 de su departamento en Puerto Norte que funcionó donde intentan alejarse de las cámaras, días previos a su boda.

Según una exclusiva de Infobae, en la noche del miércoles, 28 de junio, sus hermanos, Rodrigo y Matías, le organizaron la despedida de soltero. Leo fuera de la cancha es tranquilo, aunque cuando entra en confianza tiene un exquisito sentido de la ironía, según dicen sus amigos. Y varios de ellos estuvieron en ese encuentro exclusivo en Puerto Norte, más propio de un encuentro de compinches del secundaria que de una fiesta exuberante.

De la reunión no participaron jugadores –o ex compañeros– del Barcelona: con Puyoly Xavi Hernández a la cabeza, los primeros europeos arribaron en la mañana del jueves en un avión privado. Quienes sí estuvieron en el festejo fueron Ezequiel Lavezzi, Ángel Di María, Sergio Kun Agüeroy Ever Banega.

Es decir, y con excepción del volante del Inter, se trata de los integrantes de la tan mentada mesa chica que conforman los más cercanos a Messi en la albiceleste. El único ausente fue Javier Mascherano. Todos ellos estacionaron sus imponentes vehículos en la cochera privada de la familia, y se quedaron hasta altas horas del jueves.