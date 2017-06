Viral: actor muestra cómo enfrenta las rabietas de su hija

Una fotografía compartida en Facebook por un padre se ha convertido en viral. En la imagen se observa a Justin Baldoni, artista estadounidense, junto a su padre e hija en un supermercado.

Resulta que la menor decidió hacer un berrinche en medio del lugar, tirada en el suelo su padre y su abuelo la observaban. La foto fue compartida con los seguidores de Baldoni con el fin de transmitir un mensaje de tranquilidad ante las rabietas de los niños.

“No hay padres perfectos, pero una cosa que me enseñó el mío fue a no ser padre en función de lo que los demás pensaran. Mi padre siempre me dejaba sentir lo que necesitaba sentir, aunque fuera en público y embarazoso. No recuerdo que me dijera ‘¡Me estás avergonzando!’ o ‘¡No llores!"” escribió el actor junto a la fotografía.

“No es embarazoso para mí cuando tiene un berrinche en la tienda de comestibles o cuando grita en un avión. Soy su padre… no el tuyo. No nos avergoncemos de nuestros hijos. De hecho, probablemente deberíamos ser también un poco más amables y pacientes con nosotros mismos” dictaba la publicación de Baldoni.

El mensaje del joven padre tiene casi un millón de likes y ha sido compartido 40 mil veces siendo una lección de vida para miles de padres que se encuentran en similares situaciones.

Fuente: Infobae

RELACIONADO: