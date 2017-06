Fotografiaron a Rihanna 'escondida' con un millonario

Los paparazzis hicieron nuevamente de las suyas, esta vez capturaron imágenes de Rihanna que se han convertido en virales. En las fotografías la cantante aparece acompañada de un hombre en una piscina.

Besos, caricias y abrazos se muestran en las fotografías, al parecer Rihanna estaba acompañada de Hassan Jameel, posee los derechos de vender coches Toyota en el país de Oriente Medio.

Con estas fotografías, se han descartado los rumores de una posible relación con el jugador de la NBA Kevin Durant o una reconciliación con el rapero canadiense Drake.

Varios ingleses apuntan que la intérprete y el empresario ha estado haciendo todo lo posible para mantener su romance fuera del ojo público y de las cámaras.

Una fuente de The Sun informó que el romance entre la cantante y el empresario iría en serio:. “La relación está fluyendo. Rihanna le dijo a amigos que está enamorada de él. Ambos están disfrutando”.

Jameel fue protagonista del espectáculo cuando acompañó a Naomi Campbell en Londres el año pasado.

A post shared by MK mood (@summertimemood_) on Jun 28, 2017 at 8:25am PDT

Rihanna Making Out with New Man in Swimming Pool https://t.co/sV967eoCa9

— TMZ (@TMZ) June 28, 2017