¿Miley Cyrus se casa?

En una entrevista para el programa radial de Mario Lopez, la mamá de Miley Cyrus habló sobre la situación de su hija con Liam Hemsworth, ¿habrá boda?

Aunque Miley y Liam están viviendo una relación de ‘ensueño’, han preferido no hablar sobre matrimonio. Miley se encuentra muy concentrada en su ‘transformación’ personal lejos de los excesos.

Tysh Cyrus, madre de Miley, confirmó que no habrá boda, al menos no próximamente.

“Miley no está huyendo. No se va a casar. Están extremadamente felices, viviendo en Malibú. Ella está muy contenta, siempre me dice ‘no sé porque todos quieren que nos casemos’. Así está perfecto. Tiene sólo 24 años… Aún tiene tiempo”, explicó Tysh.

Sin embargo, si algún momento decidieran formalizar su relación ante el altar, la celebración sería sencilla e íntima. “Yo probablemente haría una gran boda. Ella nunca lo haría. Es una chica sencilla… Pero yo quiero que todos mis hijos tengan grandes bodas”, señaló la mamá de la cantante.

Fuente: Quién

