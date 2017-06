Katy Perry 'rompe' Twitter

Katy Perry, cantante estadounidense, rompió Twitter alcanzando un número nunca antes visto. Son 100 millones de seguidores los que ha acumulado la cantante desde el 2009.

Celebridades como Kim Kardashian, Justin Bieber, Taylor Swift o Miley Cyrus han quedado debajo de Perry. Ni siquiera el presidente estadounidense se acerca al número alcanzado por la artista.

La cantante, actualmente, se encuentra promocionando su reciente material discográfico, Witness. Incluso se habla de una gira internacional que dará Katy Perry.

El logro de Katy Perry en Twitter creó el hashtag #LoveKaty.

“Los fans de Katy han sido entregados desde 2009, cuando Katy se unió a Twitter y con su primer tuit obtuvo más de 8 mil retweets”, dice un comunicado de Twitter.

