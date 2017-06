Ninel Conde habla sobre incidente con su expareja

En una entrevista para el programa mexicano ‘Hoy’, Ninel Conde habló sobre la relación que mantiene con su expareja, Giovanni Medina, después de que se habló de un supuesto escándalo que protagonizaron los dos en un restaurante.

Conde habría estado cenando con otra persona en un restaurante cuando Giovanni Medina armó una escena de celos.

La actriz mexicana aseguró que ninguna de sus relaciones le ha traído tantos problemas como la que entabló con Medina, pues no ha podido superarla aún cuando ha pasado suficiente tiempo.

“Para algunos es difícil la aceptación cuando algo se rompe y la negación te hace hacer ese tipo de cosas,” dijo al programa ‘Hoy’.

Ninel también comentó en la entrevista que ahora busca disfrutar de su tiempo sola: “Nunca me di oportunidad entre relación y relación a estar sola, y si bien es cierto, ahora me siento acompañada por el trabajo, el problema es que llegas a tu casa y estás sola, en tu recámara nadie está presente, esta vez, me voy a tomar el tiempo y no está mal”.

Fuente: AM

