Foto viral de husky rapado el cuerpo genera polémica

En la foto se observa a un perro de raza husky siberiano que fue afeitado todo su cuerpo dejando pelo únicamente en su cabeza. La publicación en Twitter se viralizó y generó críticas por parte de los defensores ambientales.

En Twitter alcanzó más de 40 mil ‘retuiteos’ y 70 mil ‘me gusta’. La extraña forma del can después de su ‘cambio de look’ ha gustado a muchos que lo han calificado de tierno, así como ha disgustado a otros.

La autoría de la imagen compartida a continuación no pertenece a la persona que la compartió.

If you've never seen a husky with absolutely no body hair then here you go. Enjoy pic.twitter.com/BQww3jUbmB

