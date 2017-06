Sean "Diddy" Combs encabeza lista de las celebridades mejor pagadas

Sean “Diddy” Combs encabeza la lista de Forbes de las 100 celebridades mejor pagadas.

La revista dice que el artista antes conocido como Puff Daddy percibió 130 millones de dólares entre el 1 de junio del 2016 y el 1 de junio del 2017.

Forbes dice que la gira de reunión de Diddy Bad Boy Family Reunion Tour, una inversión en la vodka Ciroc y la venta de dólares de un tercio de su línea de ropa Sean John por 70 millones contribuyeron a sus ganancias.

Por si te interesa:

En segundo lugar está Beyonce, con ingresos de 105 millones de dólares. Le siguen la autora de Harry Potter J.K. Rowling, que facturó 95 millones en el mismo periodo, el rapero Drake y el astro portugués del futbol Cristiano Ronaldo.

En cuanto a las celebridades latinas el futbolista argentino Lionel Messi fue el primero en el 14to lugar con 80 millones de dólares.

Le siguen el comediante mexico-estadounidense Louis C.K., en el No. 34 con 52 millones; la actriz colombiana Sofía Vergara en el No. 58 con 41 millones; la cantante estadounidense Jennifer López en el No. 65 con 38 millones, y el futbolista brasileño Neymar con 37 millones en el No. 71.

La artista mejor pagada del año pasado, Taylor Swift, bajó al puesto No. 49. La cantante percibió 44 millones de dólares, tras haber devengado 170 millones el año previo.

Fuente: AP