Rubí responde a quienes la abuchearon en los premios de MTV

La quinceañera mexicana, Rubí Ibarra, obtuvo un galardón en los premios MTV MiAw. Cuando la joven subió al escenario, el público la abucheo y pidió a gritos que se vaya.

El premio que recibió Rubí fue ‘Bomba Viral’, sin embargo, a los presentes la decisión no les agradó. El público gritó “!Fuera¡”.

Ante esto, la chica dio un discurso en el que agradeció a todos quienes votaron por ella en la página oficial de MTV MiAw y a sus padres

Después, Rubí reaccionó con una publicación en Instagram donde escribió:

Y entonces entendí que NO importa cuantos se burlen o me critiquen, porque tengo un gran ángel en el cielo que es mi abuela y porque hoy que me levante mire al cielo y Dios me dijo que lo mejor está por venir. Los amo y que tengan el mejor día de sus vidas