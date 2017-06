Kevin Roldán causa polémica con el animal que tiene como mascota

El cantante caleño Kevin Roldán, quien se hizo famoso tras publicar fotos y videos de la fiesta de 30 años de Cristiano Ronaldo, horas después de que el Real perdiera 4-0 frente al Atlético de Madrid; volvió a causar polémica por posar con un Lamborghini Huracán de color dorado junto a un felino de gran tamaño.

🙏🏼🥇⭐️❤ A post shared by Kevin Roldan KR ♛ (@kevinroldankr) on Jun 5, 2017 at 3:52pm PDT

“Es un animal silvestre, no una mascota” (joc_ro), “Definitivamente el dinero no cambia la esencia de lo que se es” (andresacero83), “Es un animal que no es apto para ser mascota” (juliana.arb), “Deberías permitirle conocer más de su especie, con mejores cuidados y mucho mas espacio”(alejamendoza_25), “Qué ignorancia tan grande la de este tipo, hasta cuando entenderán que la fauna silvestre no se debe tener como mascota” (andreamaru) o “Ese no es su lugar ni su ambiente, hazle un bien y regrésalo a una fundación que lo pueda criar. Deberías brillar por tú talento y no por tus cosas materiales” (karenlee884), fueron algunos de los comentarios que recibió el joven en sus redes.

Aunque Kevin no ha respondido oficialmente sobre la raza del animal, algunos comentarios de sus fanáticos aseguran que se trata de un gato Savannah, que de acuerdo a Gatopedia es “una raza de gato doméstico exótico. Tiene orejas grandes, piernas largas y sorprendentes marcas que pueden parecerse a los de un leopardo. La raza de Savannah fue desarrollada por el apareamiento ente gatos domésticos tabby y servales africanos”.

El felino sería el más caro del mundo, pues los precios en Estados Unidos de cada ejemplar oscilan entre los 3000 y 4000 dólares.

