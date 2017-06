Películas que no están totalmente basadas en hechos reales

Uno de las maneras, entre otras cosas, para que una película depierte el interés del público es hacerle saber que está “basada en hechos reales”. Sin embargo, existen algunas que aunque dicen que es una historia de la vida real terminan modificando la verdad y hasta otras en realidad nunca sucedieron.

Un ejemplo de ello es película de terror ‘El Conjuro’. A esta le hicieron una pequeña modificación: cambiaron la muñeca de trapo, por otra de porcelana.

Es por ello que te presentamos algunas películas que cambiaron ciertas cosas para hacerlas más atractivas, según ha reseñado el sitio La Tercera.

Masacre en Texas (1974). Resulta que el temido Leatherface nunca existió en realidad, ya que es una adaptación de Ed Gein, un asesino y ladrón de tumbas de los años 50 que fue arrestado por la policía tras admitir que él abría tumbas de mujeres que habían fallecido recientemente y robaba sus cuerpos para con ellos hacer “souvenirs” para su casa.

Fargo (1996). En una entrevista para la revista Positif en 1996, los directores del film, los hermanos Coen, declararon que “en su estructura general, el filme está basado en un hecho real, pero los detalles de la historia y los personajes son ficticios” y que el texto del inicio fue añadido para “preparar al público para que no vieran la película como un thriller normal”.

Una mente brillante (2001). John Nash, el ganador de un Premio Nobel de Economía no se habría unido al Laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, como lo muestran en el film. Tampoco fue un padre ejemplar como lo plasman en la película. Si bien tuvo un hijo, en realidad nunca se hizo cargo de él y fue fruto de una relación fuera del matrimonio, y mucho menos realizó un discurso cuando recibió el premio Nobel.

Un sueño posible (2009). La emotiva vida de Oher no es realmente como la plasmaron en la película. La estrella de futbol americano escribió en un libro “no, ese no soy yo en absoluto! He estado estudiando el juego desde muy pequeño. Sentí que me retrataba como un tonto en lugar de un niño que nunca había recibido instrucciones académicas” y que además “no podía entender por qué el director eligió mostrarme como alguien que había que enseñar a jugar fútbol”, agregó.

Argo (2012). Ben Affleck minimizó el papel que tuvo Canadá en el rescate, de hecho el mismo presidente Kimmy Carter reconoció que “el 90% de las contribuciones a las ideas y consumación del plan fue canadiense. Y la película le da crédito casi de lleno a la CIA estadounidense” y señala que Ken Taylor (interpretado por Victor Garber en la película) fue la persona que cree que es el principal héroe.

Capitán Phillips (2013). El heroísmo del capitán Richard Phillips nunca fue real. La historia está basada en el libro A Captain’s Duty (Stephan Taltty) y en la historia del capitán Richard Pillips que fue tomado como rehén por piratas somalíes mientras dirigía el buque de carga MV Maersk Alabama en el océano Indico.

Lo que realmente lo que pasó fue que nadie quería navegar con el capitán Phillips según reconoció un miembro de la tripulación. Incluso afirmó que Phillips hizo caso omiso a los protocolos de seguridad y de navegación; que no prestó atención a las múltiples advertencias que le llegaron al correo electrónico sobre que la piratería en Somalia había aumentado y que por lo tanto tenía que navegar a por lo menos 600 millas de distancia de la costa, sin embargo Phillips fue a más de la mitad de esa distancia.

El Francotirador (2014). Mustafá, el francotirador enemigo en las batallas de Kyle no es un antagonista de toda la vida como lo muestran en la cinta, de hecho, Mustafá solo aparece en las memorias de Kyle como se relata en el libro American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History del cual se basa la película.

Foxcatcher (2014). La historia del medallista olímpico March Schutlz (Channing Tatum) que se muestra en la película no es en realidad 100% basada en hechos reales. Tras el engaño de John du Pont, en la película se muestra que rápidamente la policía lo capturó, sin embargo realmente du Pont se mantuvo varios días escondido.

Además Mark no abandonó la lucha libre por completo luego de dejar el equipo como lo narra Bennet Miller, director del film, sino que se mantuvo entrenando en la Universidad de Brigham por años después de que su hermano murió.

The Walk (2015). Philippe Petit es un funámbulo francés conocido por realizar peligrosas acrobacias, entre ellas caminar en una cuerda entre los dos edificios del World Trade Center, incluso este importantísimo hecho lo mostraron en la película.

En un documental del mismo año, Petit reconoció que nunca había caído en un truco, y en el film se muestra que una vez habría caído en un lago mientras caminaba por la cuerda floja.

