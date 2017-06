Precuela de Harry Potter cuenta la historia de Voldemort

Lord Voldemort, villano en la historia de “Harry Potter”, tendrá su propia película producida por ‘Triangle Films’ y en colaboración con los fans que idearon esta nueva historia.

El film llevaría el nombre “Voldemort: Origins of the Heir” y narraría la evolución de Tom Riddle hasta convertirse en El Señor Tenebroso.

Los creadores de este proyecto recaudaron más de 33 millones de dólares para poder financiarlo, sin embargo Warner Bros reclamó derechos de autor y tuvo que suspenderse la recaudación y el rodaje del film.

Gianmaría Pezzato, director de “Voldemort: Origins of the Heir”, llegó a un acuerdo con la productora de “Harry Potter” con la condición de que no se lucre con el film.

La película se estrenará a finales de este año en YouTube de manera gratuita.

Fuente: ABC