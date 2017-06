Chayanne incursiona en el reggaetón con Wisin

Chayanne estrenó su primera canción del género urbano, lleva por nombre ‘Qué me has hecho’ y el videoclip ya tiene más de 9 millones de visualizaciones en YouTube.

El éxito del cantante pop es una colaboración con Wisin que han formado una mezcla de ritmos urbanos, tropicales y el tradicional pop que ha identificado siempre a Chayanne.

“Invitar a Wisin ha sido no solo una excelente decisión, sino una gran experiencia, como si nos hubiéramos conocido desde siempre, fuera de concentrarnos en coproducir ‘Qué me has hecho’, compartimos experiencias de nuestras mutuas carreras y nos identificamos en muchas cosas, lo que hizo el proyecto más placentero. W, gracias por tu dedicación a este proyecto”, dijo Chayanne en un comunicado, según Univisión.

El videoclip fue grabado en un set de los Estudios Universal de Orlando, para simular las calles de Brooklyn, según OkChicas.

La canción es parte del nuevo álbum del cantante que aún no tiene fecha de estreno.

Chayanne es otro de los artistas que ha incursionado en el género urbano después de Luis Fonsi, Justin Bieber y Shakira.