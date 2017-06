Tigresa del Oriente, tendencia en el programa de Tinelli

La Tigresa del Oriente provoca reacciones polarizadas en su país, Perú y en Latinoamérica. Ayer, jueves 1 de junio, la Tigresa del Oriente se convirtió en la primera tendencia de Twitter tras debutar en el programa de Marcelo Tinelli, “Bailando”.

Juana Judith Bustos Ahuite, nombre verdadero de la Tigresa del Oriente, se robó aplausos del público de Tinelli tras aparecer en el programa argentino bailando música disco.

Sin embargo, en Twitter, la Tigresa no tuvo suerte. Entre los usuarios de la red social, algunos aprovecharon para burlarse de ella. Es más, se criticó a Tinelli por llevarla a su programa. Pero, no todo fue críticas, también hubo aplausos de los seguidores.

Sin embargo, en Twitter se despuntó cuando Tinelli le pidi´ó que cante una versión de ‘Despacito’ la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, “Despacito”.

Mientras que en el programa de Tinelli, la Tigresa del Oriente hizo una ‘garrita positiva’ por el cariño recibido, en Twitter agradeció a Argentina por converirla en ‘trending topic’.

Además, la Tigresa dijo:

“Representando a mi Perú, porque mientras Dios te da la vida y salud, no hay límite para lograr tus sueños”.

La Tigresa amenazó con abandonar el programa

Pese al carisma, la Tigresa del Oriente consiguió un 005 por parte del jurado de “Bailando”. Tinelli quedó sorprendido y fue interrumpido durante su despedida por la cantante que alegó una falta de respeto.

Mira Marcelo, he venido a tu programa, a Bailando con Tinelli y he venido trayendo alegría. Y he venido demostrando que chicas de treinta o veinticinco hagan lo que yo hago. Me han puesto cero, ¿por qué razón?”, se preguntó la Tigresa.

Su enojo la llevó a decidir incluso a abandonar el programa:

Marcelo, yo quiero decirte que voy a renunciar a tu programa. Yo me voy del programa. Todo por la culpa de estos dos señores que no saben respetar a una artista internacional. Me voy, no me quedo más. Gracias a ti y a Moria. Es una vergüenza y esos dos señores no se respetan a ustedes mismos si no respetan al artista”, dijo la artista en referencia a la calificación otorgada por Ángel de Brito y Marcelo Polino.