Para J Balvin la violencia contra la mujer no es una realidad

Luego de que circulara en redes sociales el video de una madre que envió un mensaje a Maluma en el que alertaba sobre el contenido de sus canciones. La hija de la mujer, según ella, canta las canciones del colombiano, quien es jurado del programa ‘La Voz Kids’.

Maluma se molestó y abandonó entrevista

“Niñas escuchen bien las letras que están tarareando porque no creo que sean muy buena influencia”, dijo la mujer quien además calificó los temas de “denigrante” y “misoginia”.

Al respecto, J Balvin opinó con respecto a que los niños canten temas de reggaeton, en referencia al video de la mencionada mujer. “No he vuelto a escuchar una canción que diga ‘te pongo en cuatro’ de esas de reggaeton, entonces no te puedo decir que eso sea lo que está pasando”.

Para J Balvin, actualmente no existen canciones que atenten contra la integridad de la mujer, de hecho, cuando fue cuestionado sobre esto dijo: “Estamos hablando del 2017, ustedes están hablando del 85”.

Asimismo, J Balvin defendió el género musical: “Estamos hablando de la música, violencia habrá en todas partes, géneros musicales habrá muchísimos y cada quien con su propia realidad, yo no puedo educar a la gente, cada quien tiene que educar a su familia, hay que educar a sus hijos, yo no soy el profesor de los niños, yo no soy el padre de sus hijos, no pueden poner en manos de un artista la educación”.

Aquí te dejamos la canción de J Balvin ‘Si tu novio te deja sola’, en la que él canta “un cu… así no se encuentra en eBay (…) Yo sé que eres fina pero en la cama Sasha Grey”.

Con información del sitio informador