Seguidores de Metro prefieren ir al concierto de Ricardo Arjona

A través de nuestras redes sociales, este 29 de mayo Metro Ecuador hizo una encuesta sobre los conciertos que se llevarán a cabo este 2017 en Ecuador.

Las respuestas a la pregunta ‘¿A qué concierto asistirás este año?’ eran: Ricardo Arjona (Me gusta), Bruno Mars (Me encanta) y Daddy Yankee (Me divierte).

El triunfo fue claro. 2969 de nuestros seguidores contestaron a través de una reacción, de ellos, 1569 (52,84%) contestaron que irían al concierto de Arjona, 820 (27,61%), al de Mars y 580 (19,53%), al de Daddy Yankee.

Sin embargo, la publicación, hasta el cierre de la encuesta (18h40) ya contaba con 209 comentarios; algunos, en apoyo a los famosos cantantes sugeridos por la página, y otros, recordando otros artistas como: Hombres G, Aerosmith, Joaquín Sabina, Delfín, Gerardo Morán, Marco Di Mauro.

Los artistas incluidos en la encuesta han confirmado sus presentaciones en el país:

Ricardo Arjona: Se presentará el 27 de julio en Quito, en el Coliseo General Rumiñahui, y el 29 de julio en Guayaquil en el Estadio Modelo Alberto Spencer. Más detalles y precios, aquí.

Bruno Mars: Se presentará en Quito, el 2 de diciembre en el Estadio Olímpico Atahualapa. Más detalles y precios, aquí.

Daddy Yankee: Se presentará en Guayaquil el próximo 12 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Más detalles y precios, aquí.

