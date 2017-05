Actriz de Sin Tetas No Hay Paraíso fue víctima de paseo millonario en Bogotá

La actriz María Adelaida Puerta denunció haber sido víctima de los ladrones, quienes le hicieron el paseo millonario hace unos días en Bogotá luego de salir de un ensayo de grabación.

Según contó al programa de entretenimiento La Red, ella tomó un taxi en el barrio La Soledad y aunque le sugirió una ruta al conductor, este tomó otro camino, supuestamente para llegar más rápido, cuando ya estaba llegando a su destino, él le pidió que le diera el dinero exacto porque no tenía cambio. Y mientras ella buscaba el dinero, otro hombre se acercó al taxi y se subió.

“Eso fue un poco agresivo al principio; me dio susto porque me empezaron a reconocer. Este tipo, como no podía controlarme, me empezó a ahorcar y me puso un puñal en la cara. Yo ahí dije ‘Dios mío, me tengo que calmar”.

En medio del asalto el ladrón empezó a revisarle el bolso para sacarle la tarjeta de crédito y luego el conductor manejó hasta un cajero. Sin embargo, ella les manifestó que no tenía dinero, pero los ladrones continuaron con su plan, “En ese momento yo acababa de llegar de un viaje largo, de estudiar de Nueva York, entonces no tenía un peso en la cuenta. No tenía ni para que sacaran 100 pesos”.

Finalmente, los ladrones se llevaron $20 mil y le dejaron $10 mil pues era lo único con lo que contaba la actriz en su billetera.