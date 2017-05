El azafato que conquistó España por reversionar 'Despacito'

El azafato Javier Otero se volvió famoso en España luego de idear una nueva letra para ‘Despacito’ y conquistó a los pasajeros de un vuelo.

A través de un video en YouTube, aparece el joven cantando una versión de “Despacito” de Luis Fonsi mientras vende billetes de lotería. Su performance ya tiene más de un millón de reproducciones en apenas dos días.

“No me imaginaba que el video iba a causar tanta expectación, porque yo suelo trabajar así, contando chistes y gastando bromas a los pasajeros”, aseguró el joven.

El chico aseguró que en la aerolínea en la que trabaja “nos da la libertad de que vendamos los productos a nuestra manera y que hagamos anuncios en los que el pasajero si no compra, al menos se lo pase bien. Así que le pedí a mi jefe un poco de tiempo para sacar una versión propia de esta canción tan pegadiza de Luis Fonsi”, afirmó Otero.

“Precisamente fue en ese vuelo (el del video) donde hice la canción. Se la canté a mi jefe y le encantó, pero yo no tenía intención de cantarla, la verdad. Otras veces he hecho letras y tampoco las he estrenado, me da un poco de vergüenza”, narró el chico, según recoge Infobae.