¿Por qué Donald Trump no hace ejercicio?

El presidente estadounidense, Donald Trump, sorprende nuevamente con una ‘peculiar’ teoría que justificaría su inactividad física. Trump, aparte del golf no realiza ningún otro ejercicio.

Para Trump, “una persona, al igual que una batería, nace con una cantidad finita de energía”, según un artículo de The New Yorker titulado “How Trump could get fired” o “¿Cómo Trump podría ser despedido”.

Según el artículo, para Trump el realizar actividad física es una pérdida de tiempo, la cantidad de energía que posee una persona es finita, por lo tanto mientras más deporte se haga, más rápido se agotará la energía.

Además el presidente estadounidense tiene una dieta que abunda en comida chatarra, según lo publica en sus redes sociales.

Great afternoon in Ohio & a great evening in Pennsylvania – departing now. See you tomorrow Virginia! pic.twitter.com/jQTQYBFpdb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2016

Bajo esta teoría, el ejercicio duro a largo plazo provoca dolores físicos, un cuerpo deteriorado y una muerte prematura.

Fuente Infobae

