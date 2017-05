Policía confirma muertos y heridos tras incidentes en el show de Ariana Grande

NOTICIA EN DESARROLLO

El último informe de la policía entregado por Twitter confirma muertos y heridos tras los incidentes ocurridos en el Manchester Arena durante el concierto de Ariana Grande.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

Minutos de terror se han vivido esta tarde en la ciudad de Manchester, ya que al momento de culminar el concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, se escucharon fuertes estruendos, parecidos a los de una bomba, y una serie de disparos, según reportan algunos usuarios a través de redes sociales.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017

Así luce el exterior del MANCHESTER ARENA #DWTManchester 😞😥 pic.twitter.com/qFEeR7TiUU — Only Osnapitzari (@OnlyOsnapitzari) May 22, 2017

We are aware of an incident at #ManchesterArena. We have officers at the scene & will provide further updates as soon as possible. — BTP (@BTP) May 22, 2017

La policía de la ciudad hace un llamado a que se mantengan alejados del área y que ,ás detalles se conocerán a medida que avanzan los minutos.

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow…. — G M Police (@gmpolice) May 22, 2017

Según reporta el sitio internacional Daily Mail, la estrella del pop estadounidense terminó su espectáculo cantando la última canción y al bajar del escenario se sintieron de inmediato los estallidos.

“De repente todo el mundo empezó a gritar y correr hacia la salida”, dijeron algunos asistentes al citado medio de comunicación.

VIDEO: Suspected explosions occurred moments after Ariana Grande finished performing at the #Manchester Arena.. pic.twitter.com/gZywvs9UPt — Raveen Aujmaya (@raveenaujmaya) May 22, 2017

this was ariana grande' concert / hope everyone in the area is fine https://t.co/aSBbZCA4Uz — ben (@benjy10001) May 22, 2017

BREAKING: Manchester Arena – People flee Ariana Grande concert after reports of loud bangs https://t.co/4DjUhiuFvH — gab/markbraithwaite2 (@glnta7777) May 22, 2017

