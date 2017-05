Florinda Meza se enojó en entrevista por pregunta sobre Kiko

Florinda Meza fue invitada por el periodista Gustavo Adolfo Infante a su programa “El minuto que cambió tu destino”. En el espacio, Meza fue invitada para hablar sobre su carrera y sus más recientes proyectos.

La entrevista era entretenida, pero Gustavo Adolfo Infante le preguntó sobre la relación que sostuvo la actriz con Carlos Villagrán, conocido como Kiko. Ese fue el detonante para que Meza se enoje.

La pregunta fue:

Dígame ¿Mantuvo una relación con Carlos Villagrán (“Kiko”)? Al parecer la pregunta no le agradó mucho ya que sin perder el tiempo le dijo “¡Me niego a mencionar eso! No estoy dispuesta a darle ‘raiting’ a nadie, ni a compartir con nadie.Yo no necesito beneficiarme…”.