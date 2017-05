Esta foto demostraría que Avril Lavigne está muerta, según internauta

Una nueva publicación de la cantante Avril Lavigne en Twitter despierta los rumores que fueron virales en el 2011 cuando un seguidor de la estadounidense presentó una teoría en que la confirmaba que la artista se suicidó en el 2003.

“Comenzando la producción de esta semana para el álbum. Wahoo. Dejando mi corazón y alma en la composición de estas nuevas canciones para ustedes. No puedo esperar”, fueron las palabras que acompañaron una foto de la cantautora en donde la luz y las sombras de la imagen hacen que su rostro no se distinga del todo, lo que dio pie a que muchos insinuaran que quería esconder su cara pues en realidad no era Avril Lavigne.

Beginning production this week for the album. Wahoo. Pouring my heart & soul into writing these new songs for you guys. Can't wait !!!! pic.twitter.com/M8vBnkP1D4 — Avril Lavigne (@AvrilLavigne) May 16, 2017

RUMORES DE SUICIDIO DE AVRIL LAVIGNE

Los rumores comenzaron cuando, en 2011, un blog brasileño publicó un texto titulado: ‘Avril esta morta’. En él se muestran supuestas pruebas de que la cantante canadiense murió tiempo atrás luego de que cayera en una fuerte depresión tras el fallecimiento de su abuelo en 2002. Un año después ella “murió” y la actriz Mellisa Vandella tomó su lugar y continuó con su carrera, según publica Quién.com.

La teoría de conspiración tomó fuerza una vez más en 2015, a raíz de que el reportero de BuzzFeed Ryan Broderick, publicará a través de Twitter las “pruebas” de que la artista se suicidó hace más de 10 años.

La noticia rápidamente se hizo viral en redes sociales, siendo retomada por otros medios como la revista Paper, Vice, Gawker, entre otros.

Avril nunca ha hablado del tema.