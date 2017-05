Murió el padre de Nick y Aaron Carter

Robert Carter, padre de los músicos Nick – integrante de los Backstreet Boys – y Aaron Carter, falleció ayer por la noche en Florida. Bob tenía 65 años y las causas de su muerte no han sido todavía determinadas.

Tanto Nick como Aaron usaron sus cuentas de Twitter para expresar su dolor, compartir fotos de su papá y pedir respeto en este difícil momento.

While we learn more about the cause of death, and begin the grieving process, we ask that our privacy be respected at this difficult time.

— Nick Carter (@nickcarter) May 17, 2017