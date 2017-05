Jennifer Lawrence baila pole dance en un club de "strippers"

La actriz Jennifer Lawrence fue captada bailando pole dance, bajo efectos del alcohol, en un club de “strippers”. El video fue tomado la semana pasada en el Club Beverly Hills en Viena, Austria mientras celebraba el cumpleaños de un amigo.

Ante el revuelo que causó el video en medios internacionales, la actriz respondió a las críticas a través de su cuenta de Facebook con el siguiente mensaje:

“Nadie quiere que se les recuerde que trataron de bailar en una pole stripper por Internet. Fue uno de los cumpleaños de mi mejor amigo y dejé caer mi paranoia por un segundo para divertirme. No voy a disculparme, tuve una EXPLOSIÓN esa noche. Post data: No estaba usando sostén, era un top de Alexander Wang. Y no les voy a mentir, creo que mis habilidades de baile son geniales”, culminó con ironía.

El sitio Radar Online publicó el video y lo puedes ver aquí

