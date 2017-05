Doble de Maluma sorprende en redes sociales

Yanjana Gutiérrez es considerada la doble de Maluma, tiene 21 años y vive en Ocaña, Norte de Santander. Se trata de una artista que se dedica a tatuar y asegura que le gustan las canciones de Maluma, según el periódico colombiano El Tiempo.

Gutiérrez asegura que varias personas la confunden y no se contienen el decírselo. Sus amigos fueron los primeros que hicieron esta comparación, sin embargo agradece que ahora el cantante colombiano tenga barab, así el parecido es menor.









“Ya estoy acostumbrada a que algunas personas encuentren cierto aire entre los dos. Se me quedan viendo; unos me lo dicen y sé que otros lo piensan, pero prefieren no mencionarlo”, asegura la ‘doble’ de Maluma.

Yanjana tiene 23 tatuajes en su cuerpo, asiste a varias ferias relacionadas a este arte y busca iniciar la carrera de Comunicación Social en la Universidad Francisco de Paula Santander.

