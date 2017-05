Conoce la mujer a la que confunden con Maluma

Ya me acostumbré a que las personas noten cierto parecido con Maluma y me lo digan, pero prefiero que me reconozcan por ser quien soy”

Se trata de Yanjana Gutiérrez, tiene 21 años y vive en Ocaña, norte de Santander, en Colombia. “Para mí parecerme a Maluma no es algo que deba presumir, pero tampoco me disgusta. Me gustan muchas de sus canciones “, ha comentado.

Yanjana no se dedica a la música, su arte son los tatuajes. Encontró en este trabajo una manera de expresarse y de poner a prueba sus habilidades. Desde niña descubrió su talento para el dibujo.

🤓 A post shared by Yanjana Simpson✧ (@yanjanasimps) on May 17, 2017 at 10:14am PDT

En total suma 23 tatuajes en todo su cuerpo.

“Aunque para ella es algo muy normal, cuando caminamos o subo una foto donde aparece, muchas personas se le quedan viendo y me preguntan quién es, haciendo énfasis en su parecido con Maluma’, dice Brandon Martínez, amigo de Yanjana.

Yanjana nunca ha visto a Maluma en persona, pero dice que le gustaría estar frente a él. “Sería chévere verlo de cerca, y por qué no, tomarnos una selfie”.