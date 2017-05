Después del éxito del tema Adicta, Maite Perroni lanzó de manera oficial su nuevo sencillo Loca, a dueto con el dúo colombiano Cali & El Dandee.

Luego de su debut como solista con ritmos latinos como la bachata, En Loca, Maite Perroni hace que las influencias del reggaetón y el pop, conjuguen perfectamente con el estilo musical que ella decidió defender desde el inicio de su carrera como solista en 2013.

“Estoy muy feliz, no hay palabras para definir este gran momento, compartir este tema con mis talentosos amigos de Cali & El Dandee fue una gran experiencia para mí. Espero que disfruten de Loca, tanto como nosotros”, aseguró la mexicana a través de un comunicado.

Loca es un tema de la autoría de Cali & El Dandee, dúo urbano creado por Alejandro y Mauricio Rengifo, así como del ganador al Grammy Latino Andrés Torres, quien ha escrito canciones para artistas de talla mundial como Alejandro Sanz, Ricky Martin, Jesse & Joy y John Legend, entre otros.

Este sencillo completamente inédito ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO AQUÍ

Maite Perroni presenta su nueva canción ‘Loca’

A continuación la letra de Loca:

Se nota en tu mirada que él no te quiere y que él no lo hará,

y no te vas, tú no te vas.

Yo sé que tú no entiendes,

pero él me jura que va cambiar,

no sé qué hacer…Ni a quién amar.

Él nunca va tratarte mejor, mientras yo estoy loco de amor,

él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso,

sabes que me muero por ti, cada vez que me hablas así,

pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño,

contigo yo me he vuelto loca, loca.

Y cuando tú me miras mi corazón se explota,

en el amor es nuevo y a veces se equivoca.

Por ti yo estoy loca…

Contigo yo me he vuelto loco, loco,

supiste enamorarme sin querer poco a poco,

y aunque tú tengas dueño yo también me equivoco,

por ti yo estoy loco.

Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco,

sígueme, sígueme no pares,

que él y yo no somos iguales,

déjame que cubra tu pena y que la luna llena con un beso te regale.