Chifa en Perú sortea entradas para el concierto de Bruno Mars

Un chifa peruano está sorteando entre sus clientes tres entradas para el concierto del cantante Bruno Mars en Perú.

El restaurante ‘Mr. Chino’ ubicado en el distrito de Santiago de Surco presentó el sorteo a través de su cuenta en Facebook.

El negocio de comida presentó la metodología del concurso. En la publicación indicó que para registrarse los usuarios deben hacerse fan de la página, compartir la publicación. Además enviar una foto del cliente en las instalaciones del chifa y por último llenar un formulario donde se le preguntará sus datos personales.

El famoso músico dará un concierto el próximo 30 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, en Ecuador el concierto se desarrollará el 2 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa. Esta es la primera vez que el intérprete de ‘Just the way you are’ visita nuestro país.

