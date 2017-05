Franz, el político con el 90% del cuerpo tatuado

Vladimir Franz es un político de República Checa que ha conmocionado al mundo entero porque a pesar de ser un político tiene el 90% del cuerpo tatuado. En el 2013 participó en las elecciones presidenciales de su país y quedó en tercer lugar, según Infobae.

Franz es abogado de profesión, actualmente desempeña el cargo de Viceministro de Cultura, sin embargo gran parte de su vida se ha dedicado a la composición de música clásica y ópera. Era profesor en la Facultad de Teatro, de la Academia de Artes Escénicas de Praga (AMU).

El excandidato presidencial fue calificado como el candidato verde por el color de sus tatuajes en el rostro. “Mis tatuajes son mi pequeño jardín privado, ellos no son un obstáculo, me dan más valores, porque las elecciones no son un concurso de belleza. Se trata de la tolerancia y la cultura” afirmó en una entrevista.

Vladimir Franz tiene tatuado todo su cuerpo, pero principalmente destaca su cara y cabeza. Ha presentado su último disco óperas el cual está teniendo un merecido éxito.

El es Vladimir Franz abogado y político checo al cual nadie lo discrimina en su país, aprendan porfa! pic.twitter.com/GDVyaIaFrQ — Francisco Javier (@fjmarambio) May 9, 2017

