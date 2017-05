“Despacito” esconde supuesto mensaje del demonio

Luis Fonsi y Daddy Yaankee se apoderaron del mundo con “Despacito”, tema que obtuvo un récord histórico al ser la primera canción latina y en español en coronar el número 1 de la lista global de temas más escuchados en Spotify. Ahora, este tema es blanco de críticas que al parecer esconde un supuesto mensaje “del demonio”.

Al parecer, si se escucha la canción al revés se puede oír el mensaje “subliminal del demonio”, de acuerdo con un aficionado de YouTube que hizo esta revelación.

“El demonio está en mi canción y en mi sonido”, “él es el Dios”, “demonio”, “Belcebú”, son algunas de las frases que supuestamente fueron encontradas en la canción “Despacito”.

El autor del clip de YouTube, dueño del canal ZDI, dijo que hay frases en inglés como “Demon is in my theme and my sound (el demonio está en mi canción y en mi sonido)”.

El remix de “Despacito” con Justin Bieber tampoco se salvó. Según el video del aficionado, también se encontró la frase en inglés: “He is the God”, que supuestamente hace referencia a “Satanás”, según larepública.pe

En YouTube se ha vuelto viral la especulación del mensaje “del demonio” de “Despacito”, pues, no es la primera vez que se especula con mensajes subliminales detrás cuando una canción tiene éxito. El trabajo subido hace seis días supera las 300 mil reproducciones en YouTube.