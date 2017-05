Chyno habló sobre su separación de Nacho

El cantante venezolano, ‘Chyno’, confesó que Michel Ignacio Mendoza, ‘Nacho’, nunca fue su mejor amigo. Recientemente, ambos cantantes conformaban el dúo musical “Chino y Nacho” y decidieron separarse para cada uno atender sus proyectos personales como lo han dicho en entrevistas.

“Yo no entiendo que haya una manzana de la discordia, siento pues que como dice la canción se apagó la llama (…) Como en todas las parejas hay momentos maravillosos, de tensión y hay momentos en los que simplemente no hay ‘feeling’, no hay energía. Creo que cuando pasa eso uno tiene que darse un tiempo para poder aligerar y darle emoción a tu vida de otra manera”, aseguró Chyno en el programa “En Íntimo”, trasmitido por el canal venezolano, Globovisión.

En principio se había especulado que Chyno y Nacho se había separado por quien fue el manager del dúo musical, Pablo Villalobos, sin embargo, Chyno desmintió estos rumores. El artista aclaró que la separación mucho menos fue por dinero.

Sobre los proyectos de cada artista, Chyno confesó que le sorprendió porque mientras él estaba enfocado en el trabajo del dúo, ya Nacho tenía sus planes como solista.

Chyno comentó que continúa trabajando con Pablo Villalobos como representante porque trabajó con el dúo durante años y que por esa razón existe mucha confianza.

Con información de la revista Ronda.