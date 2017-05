Video de Ivanka Trump bailando con sus hijos se vuelve viral

Ivanka Trump compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve bailando animosa con dos de sus hijos y de inmediato se volvió viral en las redes sociales acumulando más de un millón de vistas.

La hija mayor del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tituló el video como “Los pequeños momentos importan, ¡especialmente para las mamás que trabajan! #TBT una fiesta de baile con mis hijos después del trabajo”.

En el clip, los hijos de Ivanka bailan y ríen con su madre, quien, recién llegada a la casa, reseñó Infobae.

Ivanka tiene ciertas funciones en la Casa Blanca, al lado de su padre, y además ha estado promocionando su nuevo libro Women Who Work: Rewriting the Rules for Success (Mujeres que trabajan: Reescribiendo las reglas para el éxito).

En el libro, Ivanka revela cómo la editora de la revista Vogue, Anna Wintour la llamó para ofrecerle un puesto de trabajo cuando ella cursaba su último año de universidad.