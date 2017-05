Jennifer López alabó a Alex Rodríguez en el show de James Corden

Jennifer Lopez hizo todo lo posible para evitar las duras preguntas de James Corden, el anfitrión de The Late Late Show, el pasado jueves (4 de mayo) por la noche, pero el anfitrión se acercó y preguntó al más ardiente: ¿Cómo es el beso francés de A-Rod? -Has pasado algún tiempo en Miami -dijo Corden a López, que empezó a reírse y no ofreció exactamente ninguna información. -Hay unas fotos tuyas en Miami -continuó Corden.

“Sí”, respondió la estrella de Shades of Blue con una sonrisa. Eso hizo que Corden se pusiera aún más nervioso cuando se inclinó y preguntó si JLo estaba pasando tiempo con, ¿sabes ?, ¿alguien en particular? La cantante / bailarina / actriz miró a sus compañeros, Justin Theroux y Terry Crews, pidiendo ayuda, y no se la ofrecieron. “Has pasado tiempo con alguien en particular … ¿quién ?, no lo tengo aquí abajo. ¿Cuál es su nombre otra vez?” Corden preguntó fingiendo ignorancia.

“Por favor, no me hagas esto”, López sonrió. Si suena como que las cosas se ponen incómodas, oh lo hicieron, especialmente cuando el reconocido experto en deportes estadounidense Corden hizo un movimiento de swing de murciélago en un intento de conseguir que López admitiera que su novio es un beisbolista. “¡¿Qué quieres que te diga?!” gritó López, quien estrenará el 30 de mayo su nuevo concurso internacional de baile World of Dance en NBC.

-¿A Rod?, ese es su nombre, ¿verdad ?, ¿Alex Rodríguez?

“¡SÍ!” López gritó. “Él es el mejor, lo amarías … honestamente, él es un gran hombre, es divertido, es increíble”.