La foto que Kylie Jenner borró por las críticas en redes

Kylie Jenner borró una fotografía que recibió críticas en redes sociales por la forma en la que graficaba su cuerpo. En la imagen se veía a la modelo con impactantes caderas y una cintura que al parecer de los internautas es el resultado de photoshop o ayuda del bisturí.

En la foto, la novia del rapero estadounidense Tyga, aparece sentada usando un top semitransparente de color blanco y panties negros, mientras un maquillador delinea sus ojos.

Tras la publicación, sus seguidores comentaron que la foto no aparece real. “Sus caderas se ven extremadamente raras”, escribió uno de ellos. “¿Qué clase de ejemplo da esta chica a las millones de adolescentes que la siguen en las redes?”, apuntó otro.

Al parecer, a la estrella de Keeping Up with the Kardashians (E!) de 19 años no le gustaron los comentarios negativos y optó por borrar la fotografía de su popular cuenta de Instagram.

