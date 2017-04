Actriz porno 'cristiana': "Para Dios no hay nada malo en mi trabajo"

Kamilla, una actriz porno que se describe como cristiana evangélica, en entrevista con el programa brasileño ‘Pornolandia’ señaló que creció en un hogar sumamente religioso, por lo cual profesa esas creencias.

La actriz determinó que “para Dios, el trabajo que realiza, no tiene nada de malo”.

Kamilla indicó que su fe evangélica, no interfiere con su carrera ya que es “una buena persona en el corazón”, según publica LaRepública.pe.

“A la gente le gusta juzgar. Tratan de que te conformes con la manera en que piensan que debería ser un evangélico, porque lo dice la sociedad. Creo que dios ve en nuestros corazones. Juzga lo bueno y lo malo que haces y yo hago cosas buenas por la gente. Soy una buena persona en el corazón y eso es lo que importa”, afirmó actriz.

SU FAMILIA NO CONOCE SOBRE SU TRABAJO

La brasileña señaló que su familia no aprobaría su trabajo, por lo cual no les ha contado sobre lo que hace; sin embargo, afirmó que no le importa si se enteran o no.

