Ticket Show anunció posible concierto de Bruno Mars

¿Bruno Mars en Quito? Existe la posibilidad que el artista norteamericano se presente en Ecuador a finales de año.

La empresa Ticket Show colgó en sus redes sociales (Twitter y Facebook ) un vídeo de 35 segundos donde dicen que el artista estará en Ecuador, con su gira ‘The 24K Magic World Tour’.



La publicación ha causado mucha expectativa con los fanáticos de la música del cantante.

Sería la primera vez que Bruno Mars visite el país. En la página oficial del cantante no hay detalles de una fecha oficial en Ecuador en su agenda que está pautada hasta el mes de noviembre.

Bruno Mars es conocido por sus éxitos musicales como ‘Treasure’, ‘The Lazy song’, ‘When I was your Man’, ‘Locked Out Of Heaven’ y recientemente “24k Magic”.

Una fuente confiable de Metro explicó que la negociación es para que el artista venga a finales de año.

