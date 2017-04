María Joaquina está embarazada

La actriz Ludwika Paleta decidió acabar con las especulaciones de su embarazo, por lo que subió una fotografía en Instagram y contó que está esperando gemelos.

La mexicana y su esposo, Emiliano Salinas, contaron en la red social que esperan dos varoncitos.

Paleta se hizo famosa por su personaje en la serie juvenil Carrusel, donde interpretó a María Joaquina.

“En unos días Emiliano y yo cumplimos 4 años de casados. Estamos encantados por eso, pero también porque sí, esta familia crece… y ante las especulaciones preferí confirmarlo yo misma por esta vía. Estamos absolutamente felices! Una noticia así de agradable y feliz no es fácil de mantener en privado por mucho tiempo. Gracias a ustedes que me siguen, me apoyan y me muestran su cariño siempre. Estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Los queremos mucho y agradecemos todas sus muestras de cariño. Emiliano y Ludwika, escribió en su cuenta de Instagram.

Este sería el tercer hijo de Ludwika Paleta, ya que el primero lo procreó de su relación con Plutarco Haza.