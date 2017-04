Revelan por qué The Fast and the Furious 8 es la favorita

La película “The Fate of the Furious”, octava entrega de la célebre saga automovilística The Fast and the Furious, protagonizó este fin de semana un estreno tan fulgurante que le ha reportado el récord mundial de taquilla que previamente ostentara “Star Wars: The Force Awakens”.

Según datos de su distribuidora, con 532,5 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, The Fast and the Furious se convierte en el mejor estreno de la historia, por delante de la última cinta protagonizada por los Jedi, que obtuvo 529 millones en el mismo plazo de tiempo.

¿A qué se debe su éxito? Una experta podría tener la respuesta de la reacción positiva del público con la saga.