Schwarzenegger sobre Trump: Está enamorado de mí

Arnold Schwarzenegger respondió a las críticas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre la participación de la estrella en el show ‘The Celebrity Apprentice’, el actor aseguró que el mandatario tiene un interés en él.

“Creo que está enamorado de mí”, dijo Schwarzenegger, al ser entrevistado por Michael Smerconish en su programa en SiriusXM.

Schwarzenegger y Trump han tenido una guerra de palabras en las redes sociales, desde que el actor tomó el lugar de Trump en el reality, reseña TV y novelas.

En uno de los más recientes comentarios, Trump aseguró que Arnold no dejó voluntariamente el show, sino que fue despedido por los bajos ratings que tuvo.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017