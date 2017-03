Imagen de plato de fresas causa polémica y se hace viral

Matt Lieberman, neurocientífico de la Universidad de California en Los Ángeles, publicó en su cuenta de Twitter una imagen con un plato de fresas que se ha hecho viral en pocas horas.

La imagen muestra un plato de fresas, sin embargo ha causado controversia debido a que la imagen no contiene nada del color rojo, a pesar de lo que muchos piensen.

Aunque las fresas se ven de ese color, si uno se acerca a la imagen o la amplifica verá que en realidad están compuestas de distintas tonalidades de azul.

Lieberman detalló que este es una “gran demostración de la constancia del color”, un curioso fenómeno de percepción. En este, el cerebro tiene la capacidad de mantener el mismo tono de color de los objetos en condiciones muy diferentes aunque las fuentes de luz cambien radicalmente.

Esta particularidad del cerebro hace que, por ejemplo, veamos que las mandarinas guardan el mismo color bajo la luz de una lámpara, de un día nublado y de un atardecer.

Mientras tanto, las cámaras necesitan, sin embargo, ajustar su balance de blancos para conseguir una reproducción de color correcta.

Al momento, la imagen cuenta con más de 9 mil retuits y casi 20 mil likes.

This picture has NO red pixels. Great demo of color constancy (ht Akiyoshi Kitaoka) pic.twitter.com/pZHvbB6QHE

— Matt Lieberman (@social_brains) February 27, 2017