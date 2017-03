Adele no usará fuegos artificiales en sus conciertos

Adele informó en su concierto, en la ciudad australiana de Perth, que en este caso se suspendió lanzamiento de fuegos artificiales al final del espectáculo debido al accidente que sufrió su hijo durante los ensayo y las pruebas de sonido previas.

-Adele dejará los escenarios durante 10 por su hijo

Durante su última presentación, Adele contó que un pedazo de estos pirotécnicos le cayó en el ojo a su hijo. Ante esto, señaló que no volverá a utilizar este tipo de luces.

Adele expresó en su multitudinario concierto en el Domain Stadium de la ciudad que:

Hemos estado ensayando mucho y hasta la noche de ayer teníamos fuegos artificiales preparados para ustedes. Y obviamente a todo el mundo le encantan los fuegos artificiales; sin embargo, mi hijo estaba sentado entre el público, bueno, no había público como tal, eran básicamente cinco personas. El caso es que un trozo de algo, no era muy grande, era bastante pequeño… Un trozo de algún tipo de mi… se le metió en el ojo y la pasó muy mal, así que me he tenido que librar de los fuegos artificiales