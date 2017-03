Emma Watson no se sacará más fotos con sus fans

Emma Watson es una de las actrices más queridas por el público. La que fuera protagonista de Harry Potter, ahora se encuentra promocionando su nueva película: La Bella y la Bestia .

Pero ahora, en una entrevista en Vanity Fair, ha asegurado que no se hará fotos con sus fans por una cuestión de seguridad y privacidad.

De hecho, aunque hay muchos famosos que accedan a hacerse fotos, para Emma Watson el hecho de haber sido parte de Harry Potter ha llevado esto a otro nivel.

No sé cómo explicarlo, pero el fenómeno de la pottermanía pasa a otro nivel. Roza la obsesión “, apunta la actriz.

Así intenta explicar su decisión:

Para mí, es la diferencia entre ser capaz de tener una vida y no. Si alguien me hace una foto y la publica, en dos segundos coloca una marca de dónde estoy exactamente en un rango de 10 metros. Pueden ver lo que llevo puesto y con quién estoy. Simplemente, no puedo dar esos datos de rastreo”.

Ofrece autógrafos o tiempo de charla en vez de fotos

Pero como contraprestación, lo que ofrece es un autógrafo o tiempo de charla. “Me sentaré aquí y responderé a todas las preguntas sobre Harry Potter que tengáis , pero no me puedo hacer fotos”.

Tampoco quiere hablar de su pareja. “No puedo hablar sobre mi novio en una entrevista y luego esperar que los paparazzi no me sigan hasta casa. No se puede tener todo” .

Y aún va más allá, “me he dado cuenta de que en Hollywood acaban metiendo a tu pareja en la promoción de tu película y lo convierten en parte del espectáculo y del circo. Me sentiría fatal si la persona con la que estoy tuviera que formar parte de un show”.