Lo que dijo Emma Stone sobre el error en los Oscar

Los Oscar 2017 se caracterizaron por ser una edición al estilo de Miss Universo 2016 ya que atravesó un vergonzoso momento cuando Warren Beatty, quien anunció el premio a ‘Mejor película’ junto a Faye Dunaway, se equivocó al decir el nombre de la elegida.

Al respecto, Emma Stone se pronunció sobre el incidente y manifestó que:

Estoy muy entusiasmada por ‘Moonlight’, creo que es una de las mejores películas de todos los tiempos, pero yo estaba con la carta que decía que yo gané en la categoría de Mejor actriz todo el tiempo, así que, no quiero empezar acá un rumor, pero esa historia no sé dónde salió, yo tenía esa cartilla todo el tiempo

Vale recordar que en el momento bochornoso Beatty leyó varias veces el nombre del sobre y, lo que parecía era una broma, en realidad se trataba de una confusión. El actor le mostró la cartilla a Dunaway, quien unos segundos más tarde pronunció el nombre del mejor film ‘La la land’.

Actores y productores del largometraje anunciado subieron al escenario con gran emoción cuando, de pronto, Jordan Horowitz, productor del musical, se acercó al micrófono y dijo que todo era un error pues el ganador real era ‘Moonlight’.

“Perdón. No. Moonlight ha ganado la mejor película. No es una broma. Me temo que han leído el nombre equivocado”, dijo al público presente.

Warren Beatty contó su versión de los hechos y dijo que al tratar del explicar su error “he abierto el sobre y decía “Emma Stone – La la land”. Por eso miré a Faye de ese modo y a ustedes. No intentaba hacerme el gracioso”, explicó el conductor.

Con información de Publimetro.pe